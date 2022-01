Australian Open 2022 | Rafael Nadal | una Melbourne inattesa Ma non è l’unica storia Down Under

Advertising

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto di due set, Rafa Nadal compie un’incredibile rimonta contro Medvedev e vince gli Australian Open dopo 13 anni… - infoitsport : Australian Open, Nadal scrive la Storia del tennis! Rimonta epica al 5° set su Medvedev e 21° Slam - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli Slam!… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

... in prima fila sulla sua arena, sfodera il cellulare in modalità videocamera per immortalare l'istante preciso in cui Nadal si laurea per la seconda volta campione all'. Dopo aver ......00 Monza - Bergamo 3 - 1 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Latina - Prisma Taranto 3 - 1 18:00 Civitanova - Monza 3 - 0 TENNIS -01:05 Madison Keys - Paula Badosa ...Here, the PA news agency takes a look at the best pictures from the sporting weekend.Praticamente tutte le due settimane degli Australian Open 2022 sono state ricoperte, più ancora che dai nomi dei vincitori, dalle storie che si legano a essi e a tutto quello che si è potuto vedere su ...