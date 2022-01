Attenzione, WhatsApp introduce il numero di backup limitati su Google Drive (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spesso e volentieri su queste pagine vi riportiamo notizie di interessanti novità riguardanti WhatsApp, l’applicazione di messaggistica, a mani basse, più utilizzata al mondo. Con oltre due miliardi di utenti, infatti, l’app di Mark Zuckerberg è quella più diffusa sul globo, e di conseguenza tutto ciò che riguarda novità sulla stessa riceve grande Attenzione. Ebbene, l’ultima nuova potrebbe far storcere il naso a molti, e riguarda in particolare i backup delle chat di WhatsApp. Fino ad oggi, chi usa l’applicazione su sistema operativo Android, non vede i backup della stessa conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive, alla luce di un accordo che era stato stipulato anni fa fra lo stesso gigante di Mountain View e il servizio di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spesso e volentieri su queste pagine vi riportiamo notizie di interessanti novità riguardanti, l’applicazione di messaggistica, a mani basse, più utilizzata al mondo. Con oltre due miliardi di utenti, infatti, l’app di Mark Zuckerberg è quella più diffusa sul globo, e di conseguenza tutto ciò che riguarda novità sulla stessa riceve grande. Ebbene, l’ultima nuova potrebbe far storcere il naso a molti, e riguarda in particolare idelle chat di. Fino ad oggi, chi usa l’applicazione su sistema operativo Android, non vede idella stessa conteggiati nella quota di archiviazione di, alla luce di un accordo che era stato stipulato anni fa fra lo stesso gigante di Mountain View e il servizio di ...

Advertising

quelladistratta : su whatsapp avrai la mia attenzione per 10 minuti se ti va bene 20 - fendente1 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER- rifugio ad Uboldo ( va ) ??? ATTENZIONE : Il numero di tele… - elecascreal : RT @elecascreal: ?? LAZIO TWITTER HO BISOGNO DELLA VOSTRA ATTENZIONE ?? Io e quel pazzo di @marsili_tommaso abbiamo creato un gruppo WhatsA… - Morch1964 : Attenzione stanno arrivando queste comunicazioni false su WhatsApp allo scopo di far inserire le credenziali del… - infoitscienza : Attenzione è così che rubano il tuo account di WhatsApp: impara queste piccole mosse per difenderti -