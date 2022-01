Atletica, Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: 52 titoli in palio il 5 e 6 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto pronto per i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona, in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio. Saranno 52 i titoli Italiani in palio nelle due giornate riservate alle categorie under 23 (nati nel 2000-2001-2002) e under 20 (2003-2004). Tra le atlete da seguire con maggiore attenzione c’è sicuramente Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) che sarà in pedana nel pomeriggio di sabato nel salto in lungo, nell’impianto dove ha realizzato lo scorso anno il record del mondo under 20 (6,91). Occhi puntati anche su Vittoria Fontana (Carabinieri), quarta frazionista della staffetta 4×100 che ai Giochi Olimpici di Tokyo ha siglato il primato italiano, qui impegnata nei 60 metri. Nei 400 metri sarà impegnato Lorenzo Benati ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto pronto per idi Ancona, in programma sabato 5 e domenica 6. Saranno 52 iinnelle due giornate riservate alle categorie under 23 (nati nel 2000-2001-2002) e under 20 (2003-2004). Tra le atlete da seguire con maggiore attenzione c’è sicuramente Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) che sarà in pedana nel pomeriggio di sabato nel salto in lungo, nell’impianto dove ha realizzato lo scorso anno il record del mondo under 20 (6,91). Occhi puntati anche su Vittoria Fontana (Carabinieri), quarta frazionista della staffetta 4×100 che ai Giochi Olimpici di Tokyo ha siglato il primato italiano, qui impegnata nei 60 metri. Nei 400 metri sarà impegnato Lorenzo Benati ...

