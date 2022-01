Arte e Immagine – Tecniche | strategie e metodologie d’insegnamento per la scuola primaria Corso online

(Di lunedì 31 gennaio 2022)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno delsono gratuite. Al termine del, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del. L'articolo .

Advertising

Petitoursonnes : RT @MiguelCalabria3: La Natività nella Chiesa della Martorana e nella Cappella Palatina di Palermo, #Sicilia #Italia Anche un'immagine di c… - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: La Natività nella Chiesa della Martorana e nella Cappella Palatina di Palermo, #Sicilia #Italia Anche un'immagine di c… - Bruno_410 : Macerie dei partiti. Con quest'immagine icastica, il direttore @lucfontana squarcia la tela politica a mo' del quas… - damy85twit : RT @POKI33847251: #NotteConLArte #InGrecia #CasaLettori @CasaLettori Icona di Cristo Pantocratore,immagine tipica dell'arte bizantina. Cr… - Bassi10Bassi : RT @POKI33847251: #NotteConLArte #InGrecia #CasaLettori @CasaLettori Icona di Cristo Pantocratore,immagine tipica dell'arte bizantina. Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte Immagine

il Giornale

Loren e Dee Sica, Fellini e Antonioni, sono stati messaggeri della settima, la nostra dolce ... se è esistita unadell'italiano che furbescamente si arrangia, in una vita elegante però ...È stata inaugurata ieri pomeriggio a Pescara 'Luce', la mostra dicontemporanea dell'artista e fotografo Giulio Gennari . Presente all'evento anche l'assessore ...creativa dell'di ...I due libri pubblicati in tandem da Rosellina Archinto sono buon viatico alla conoscenza di un critico d’eccezione. Leggendo in diagonale tra testi e note il lettore può farsi una prima e non banale i ...Questa foto di Alessia Marcuzzi a sedici anni vi lascerà sbigottiti: bellissima da togliere il fiato già allora, davvero da Oscar!