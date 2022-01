Ad Sassuolo, Carnevali: “Rifiutata proposta estera per Raspadori. L’acquisto di Lucca magari in futuro” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sportitalia, una serie di situazioni inerenti al mercato. Su Raspadori ha affermato “Abbiamo avuto una richiesta da una società inglese, ma abbiamo rifiutato. La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economico, non abbiamo più esigenza di fare cessioni“. Sull’attaccante del Pisa, Lorenzo Lucca ha invece dichiarato: “Non c’erano le condizioni per concludere l’affare. Noi lo seguivamo da un po’ di tempo, ma alle nostre condizioni. Non c’è stato alcun accordo con il Pisa e ci siamo lasciati da amici. Inizialmente c’era la volontà del Pisa di poterlo fare, la proprietà ha avuto un’idea diversa. Vedremo poi per il futuro, c’è ancora più tempo nel caso. Differenza di 4 milioni? No, due…“. Per finire ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giovanni, AD del, ha commentato ai microfoni di Sportitalia, una serie di situazioni inerenti al mercato. Suha affermato “Abbiamo avuto una richiesta da una società inglese, ma abbiamo rifiutato. La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economico, non abbiamo più esigenza di fare cessioni“. Sull’attaccante del Pisa, Lorenzoha invece dichiarato: “Non c’erano le condizioni per concludere l’affare. Noi lo seguivamo da un po’ di tempo, ma alle nostre condizioni. Non c’è stato alcun accordo con il Pisa e ci siamo lasciati da amici. Inizialmente c’era la volontà del Pisa di poterlo fare, la proprietà ha avuto un’idea diversa. Vedremo poi per il, c’è ancora più tempo nel caso. Differenza di 4 milioni? No, due…“. Per finire ha ...

