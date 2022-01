Traffico Roma del 30-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto in zona Tor Vergata rallentamenti sono segnalati per incidente su via di Torrenova all’incrocio con via Giovanni Rizzi C’èall’uscita dalla capitale sulla Cassia bis in coda tra Castel de’ ceveri e le rughe verso Cesano dove sono segnalati dei lavori in corso regolare la circolazione della linea metro C rallentata in precedenza per un guasto tecnico Fermi tutti i veicoli oggi all’interno della fascia verde per la seconda domenica ecologica il divieto per la prima parte del provvedimento è attivo sino alle 12:03 poi non si potrà circolare ancora dalle 16:30 sino alle 20:30 eccezione per le auto elettriche ed ibride GPL a metano e per gli euro 6 a benzina esclusi dal divieto anche ciclomotori e motocicli Euro 2 ed Euro 3 con motori a 4 tempi la giornata di sole e la domenica ...