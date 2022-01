Tina e Gemma a Verissimo fanno impazzire Silvia Toffanin | “Come fa Maria?”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 30 gennaio 2022) Direttamente da Uomini e Donne arrivano per allietare il pomeriggio dei telespettatori:. Le due protagoniste arrivano aal meglio della loro forma. Lo spazio dedicato a loro è stato creato per sopperire alla mancanza di Amici, che oggi è stato trasmesso solo in versione special con orario ridotto e sole testimonianze dei protagonisti a causa.De Filippi ha così spostato le due mattatrici al talk show diFin dal loro esordio si intuisce subito il rapporto tra le due donne. Infatti non appena la conduttrice le ringrazia così: “Grazie per condividere il palcoscenico con la tua, eterna rivale”.subito replica ironicamente: ...