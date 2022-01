Serie C, 24a giornata (14.30): Reggiana, Bari e Modena ok (Di domenica 30 gennaio 2022) Serie C, nelle gare della 24a giornata di campionato giocate alle alle 14.30, nel girone B il Pescara passeggia contro la Viterbese fuori casa, il Modena batte in trasferta la Virtus Entella, mentre in casa vincono Cesena e Reggiana. La Pistoiese, in casa, cade contro la Vis Pesaro. Nel girone C, invece, il Bari passa a Pagani, mentre Messina e Picerno si dividono la posta in palio. Così risultati e marcatori delle gare giocate alle 14.30. Serie C girone B, 24a giornata Cesena-Olbia 3-0 (giocata alle 12.30), 2? e 32? Pierini (C), 79? Caturano (C) Fermana-Carrarese 0-0 Gubbio-Grosseto 0-0 Imolese-Teramo 1-0, 90’+3? Lombardi L. (I) Lucchese-Ancona Matelica 2-2, 1? Semprini (L), 17? e 30? Faggioli (AM), 54? Visconti (L) Montevarchi-Pontedera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)C, nelle gare della 24adi campionato giocate alle alle 14.30, nel girone B il Pescara passeggia contro la Viterbese fuori casa, ilbatte in trasferta la Virtus Entella, mentre in casa vincono Cesena e. La Pistoiese, in casa, cade contro la Vis Pesaro. Nel girone C, invece, ilpassa a Pagani, mentre Messina e Picerno si dividono la posta in palio. Così risultati e marcatori delle gare giocate alle 14.30.C girone B, 24aCesena-Olbia 3-0 (giocata alle 12.30), 2? e 32? Pierini (C), 79? Caturano (C) Fermana-Carrarese 0-0 Gubbio-Grosseto 0-0 Imolese-Teramo 1-0, 90’+3? Lombardi L. (I) Lucchese-Ancona Matelica 2-2, 1? Semprini (L), 17? e 30? Faggioli (AM), 54? Visconti (L) Montevarchi-Pontedera ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C la 24a giornata - BlunoteWeb : Serie C: Girone C, programma della 24a Giornata - MRB_it : ? | LATINA-TARANTO ?? | Serie C/C 2021/2022 - 24a Giornata ?? | Stadio 'Domenico Francioni' - Latina ? | 30 Gennaio 2… - digitalsat_it : #SerieC #SkySport, 24a Giornata - Programma e Telecronisti #LegaPro - digitalsat_it : #LegaPro @ElevenSportsIT , 24a Giornata - Programma e Telecronisti #SerieC -