Sci alpino: classifica generale aggiornata dopo Super-G Garmisch femminile 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo il Super-G di Garmisch 2022. Grande vittoria di Federica Brignone che, grazie a questo successo, scavalca Sofia Goggia e si porta al terzo posto nella classifica generale staccata di poco più di 200 punti dai due mostri sacri ovvero Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Punti preziosi anche per Elena Curtoni che sale al nono posto della generale. Adesso tutti alle Olimpiadi e poi, a fine febbraio, riprenderà la corsa alla sfera di cristallo. classifica generale CDM femminile Mikaela Shiffrin (Usa) 1026 Petra Vlhova (Svk) ...

