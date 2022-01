Sacchi: “Quando arrivai al Milan mi diedero del signor nessuno” | News (Di domenica 30 gennaio 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha anche raccontato un particolare aneddoto del passato Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Arrigo, ex allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha anche raccontato un particolare aneddoto del passato

Advertising

marco_mennini : RT @75_franz6: PARADOSSO DI UNA PASSIONE Chi ha avuto la fortuna o sfortuna di veder giocare il Milan di Sacchi, non riuscirà più a guardar… - sgcalcio : RT @ilcasciavait: 'Quando ero l'allenatore del Milan, guardavo prima la dimensione dell'uomo prima ancora di quella di calciatore. Il Milan… - MilanLiveIT : 'Ho portato una filosofia rivoluzionaria nel gioco del calcio e non è stato facile mentalmente': tutte le parole di… - JaSamMenna : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'Quando arrivai al Milan un giornale scrisse che prendeva un signor nessuno' - sportli26181512 : Sacchi: 'Quando arrivai al Milan un giornale scrisse che prendeva un signor nessuno': Arrigo Sacchi, ex commissario… -