Quirinale, pausa per Mattarella. Poi lavoro per discorso del 3 febbraio alla Camera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giornata di pausa ieri per Sergio Mattarella, dopo la "pesante" settimana che ha visto come conclusione la sua rielezione a capo dello Stato, a tredicesimo presidente della Repubblica. Giornate convulse quelle a Montecitorio dove le Camere in sedute comune, con l'aggiunta dei delegati regionali, hanno provato per giorni a eleggere il suo successore. Arrivando però alla fine, dopo nomi bruciati e veti reciproci, a rivolgersi direttamente al capo dello Stato uscente. Il quale sia con le parole in occasioni ufficiali sia con i fatti (su tutti il trasloco da Palermo a un appartamento preso in affitto al centro di Roma, dove risiedere al termine del settennato) aveva fatto chiaramente intendere la sua indisponibilità al bis di mandato. E' evidente però - di fronte a un sistema politico imballato e non in grado di indicare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giornata diieri per Sergio, dopo la "pesante" settimana che ha visto come conclusione la sua rielezione a capo dello Stato, a tredicesimo presidente della Repubblica. Giornate convulse quelle a Montecitorio dove le Camere in sedute comune, con l'aggiunta dei delegati regionali, hanno provato per giorni a eleggere il suo successore. Arrivando peròfine, dopo nomi bruciati e veti reciproci, a rivolgersi direttamente al capo dello Stato uscente. Il quale sia con le parole in occasioni ufficiali sia con i fatti (su tutti il trasloco da Palermo a un appartamento preso in affitto al centro di Roma, dove risiedere al termine del settennato) aveva fatto chiaramente intendere la sua indisponibilità al bis di mandato. E' evidente però - di fronte a un sistema politico imbto e non in grado di indicare ...

Advertising

speranza_viva : RT @SimoNetOnTheNet: Torno sommessamente a lavorare dopo questa breve pausa informativa immaginando #DeLuca così al #Quirinale: #maratonam… - ultimenews24 : (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, un Cdm si dovrebbe svolgere domani alle ore 15. Questa settimana in re… - AgenPolitica : REGIONE CAMPANIA: SI RIPARTE CON LE COMMISSIONI DOPO LA PAUSA QUIRINALE - MatteoMessina_ : 'Guarda Lisa, mettendo in pausa al momento giusto si può vedere il momento esatto in cui le si spezza il cuore!'… - VaccaroMatteo : ora, pausa forzata da @TgLa7 e @Twitter #maratonamentana #Quirinale #PresidenteMattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale pausa Quirinale, pausa per Mattarella. Poi lavoro per discorso 3 febbraio Giornata di pausa per Sergio Mattarella, dopo la "pesante" settimana che ha visto come conclusione la sua ...facendo a gara per intestarsi il merito della scelta nuovamente di Mattarella al Quirinale. ...

Green pass Italia, cosa cambia da martedì 1 febbraio Dopo i giorni di pausa del governo in attesa della fumata bianca sul Quirinale, il premier Draghi convocherà i ministri a Palazzo Chigi già domani - lunedì 31 gennaio - per un Cdm su alcune misure in ...

Quirinale, pausa per Mattarella. Poi lavoro per discorso 3 febbraio Tiscali.it Draghi guarda avanti, prossima settimana doppio Cdm Dopo i giorni di pausa del governo in attesa della fumata bianca sul Quirinale, Mario Draghi ingrana la marcia. Ma queste novità dovrebbero essere normate con una circolare ad hoc del ministero della ...

Governo, probabile Cdm domani alle 15 Questa settimana in realtà ci dovrebbe essere un doppio Consiglio dei ministri. Il premier infatti convocherà i ministri a Palazzo Chigi già domani, per un Cdm su alcune misure in scadenza. Ma queste ...

Giornata diper Sergio Mattarella, dopo la "pesante" settimana che ha visto come conclusione la sua ...facendo a gara per intestarsi il merito della scelta nuovamente di Mattarella al. ...Dopo i giorni didel governo in attesa della fumata bianca sul, il premier Draghi convocherà i ministri a Palazzo Chigi già domani - lunedì 31 gennaio - per un Cdm su alcune misure in ...Dopo i giorni di pausa del governo in attesa della fumata bianca sul Quirinale, Mario Draghi ingrana la marcia. Ma queste novità dovrebbero essere normate con una circolare ad hoc del ministero della ...Questa settimana in realtà ci dovrebbe essere un doppio Consiglio dei ministri. Il premier infatti convocherà i ministri a Palazzo Chigi già domani, per un Cdm su alcune misure in scadenza. Ma queste ...