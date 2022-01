Portogallo al voto. Exit poll: in testa il Partito socialista, confermato il premier Costa. Cresce l’estrema destra (Di domenica 30 gennaio 2022) Dai primi ext poll sembra che la partita sia già stata chiusa. Il Partito socialista portoghese del primo ministro uscente Antonio Costa, ex sindaco di Lisbona, è dato tra il 37 e il 42 per cento. Il principale rivale è il Partito social democratico di Rui Rio, area di centrodestra, che invece è tra il 30 e il 35 per cento dei voti. Da notare anche i risultati di Chega, il Partito di estrema destra, sempre dagli Exit poll sembra che arriverà tra il 5 e l’8 per cento dei voti, molto più delle legislative del 2019 quando si era fermato all’1,29 per cento dei voti. In quarta posizione la formazione di centrodestra Iniciativa Liveral, tra il 4 e il 7 per cento dei voti. Le proiezioni sono state elaborate ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Dai primi extsembra che la partita sia già stata chiusa. Ilportoghese del primo ministro uscente Antonio, ex sindaco di Lisbona, è dato tra il 37 e il 42 per cento. Il principale rivale è ilsocial democratico di Rui Rio, area di centro, che invece è tra il 30 e il 35 per cento dei voti. Da notare anche i risultati di Chega, ildi estrema, sempre daglisembra che arriverà tra il 5 e l’8 per cento dei voti, molto più delle legislative del 2019 quando si era fermato all’1,29 per cento dei voti. In quarta posizione la formazione di centroIniciativa Liveral, tra il 4 e il 7 per cento dei voti. Le proiezioni sono state elaborate ...

