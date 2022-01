Pomezia | sorpreso a lavorare senza green pass | multato

(Di domenica 30 gennaio 2022) Durante il weekend i carabinieri della stazione dihanno sanzionato il titolare di una palestrala prevista certificazione verde. I carabinieri della Compagnia di Anzio, invece, hanno eseguito verifiche presso 7 attività commerciali tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, identificando in totale 18 persone. Denunciata a piede libero una 44enne italiana, sorpresa in strada, per l’inosservanza della quarantena a cui era sottoposta essendo risultata positiva al Covid-19. (Il Faro online)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia sorpreso

Il Faro Online

... aanche un giovane, un 21enne noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile. Il ragazzo, infatti, è statoall'interno di una piazza di ...... una pattuglia di Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di, in servizio di pronto ... I Carabinieri hannoi due uomini intenti in una colluttazione con un terzo soggetto, 35enne romeno, ...Il campione è stato immortalato in una foto di gruppo che la società ha prontamente postato sui suoi profili social ...Spaccio pit stop a Pomezia dove un pusher vendeva cocaina agli automobilisti in una sorta di drive in della droga. A mettere fine agli affari di un 49enne romano i carabinieri. So ...