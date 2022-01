Nuovi contagi e ricoveri in calo. Restano invariati i colori. Sileri: “Inizia la discesa della curva. Il dato dei decessi andrebbe spiegato meglio” (Di domenica 30 gennaio 2022) I principali indicatori di questa fase della pandemia in Italia sono in diminuzione, facendo pensare all’inizio di una fase discendente del contagio. Dopo il grande aumento dei casi e conseguentemente di ospedalizzazioni e decessi causate dalla diffusione rapidissima della variante Omicron, sembra che il picco di questa ondata sia ormai alle spalle. Da più di una settimana, infatti, per ogni giorno i casi dei sette giorni precedenti presi in esame sono meno dei sette antecedenti. Rispetto a ieri, ad esempio, il totale dei casi dei sette giorni precedenti è diminuito del 15,5% rispetto al totale dei sette giorni prima. Negli ultimi sette giorni, ci sono stati in media poco meno di 148.600 casi al giorno, in calo rispetto ai quasi 176mila registrati nei sette giorni precedenti. Secondo l’ultimo report ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) I principali indicatori di questa fasepandemia in Italia sono in diminuzione, facendo pensare all’inizio di una fase discendente delo. Dopo il grande aumento dei casi e conseguentemente di ospedalizzazioni ecausate dalla diffusione rapidissimavariante Omicron, sembra che il picco di questa ondata sia ormai alle spalle. Da più di una settimana, infatti, per ogni giorno i casi dei sette giorni precedenti presi in esame sono meno dei sette antecedenti. Rispetto a ieri, ad esempio, il totale dei casi dei sette giorni precedenti è diminuito del 15,5% rispetto al totale dei sette giorni prima. Negli ultimi sette giorni, ci sono stati in media poco meno di 148.600 casi al giorno, inrispetto ai quasi 176mila registrati nei sette giorni precedenti. Secondo l’ultimo report ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 137.147 i nuovi contagi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - LaNotiziaTweet : Nuovi contagi e ricoveri in calo. Restano invariati i colori. Sileri: “Inizia la discesa della curva. Il dato dei d… - fcolarieti : Nuovi contagi e ricoveri in calo. Restano invariati i colori. Sileri: “Inizia la discesa della curva. Il dato dei d… -