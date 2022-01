“Non ti permettere di dire certe cose”: insulti e volgarità pazzesche, game over per Miriana Trevisan [VIDEO] (Di domenica 30 gennaio 2022) Una normale discussione avvenuta nella casa del GF VIP si è trasformata in un litigio furioso. Miriana Trevisan al centro, parole durissime Miriana Trevisan, l’accusa è gravissima (Screen da Twitter)Il sabato sera del GF VIP, ieri 29 gennaio, stava scorrendo normalmente all’insegna del divertimento. Ma, come ormai si sa, all’interno della casa più spiata d’Italia basta un niente per far scoppiare un vero e proprio delirio. Durante un momento di chiacchiere tra donne, su un letto in camera, la discussione è sfociata in un litigio furioso che ha coinvolto Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Son volate parole pesanti, che non son state di certo apprezzate dall’ex volto di Non è la Rai. Miriana Trevisan sotto accusa: “Non siete coerenti!” GF VIP, un ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022) Una normale discussione avvenuta nella casa del GF VIP si è trasformata in un litigio furioso.al centro, parole durissime, l’accusa è gravissima (Screen da Twitter)Il sabato sera del GF VIP, ieri 29 gennaio, stava scorrendo normalmente all’insegna del divertimento. Ma, come ormai si sa, all’interno della casa più spiata d’Italia basta un niente per far scoppiare un vero e proprio delirio. Durante un momento di chiacchiere tra donne, su un letto in camera, la discussione è sfociata in un litigio furioso che ha coinvoltoe Nathaly Caldonazzo. Son volate parole pesanti, che non son state di certo apprezzate dall’ex volto di Non è la Rai.sotto accusa: “Non siete coerenti!” GF VIP, un ...

Advertising

chetempochefa : 'Rivolgendomi ai giovani dico: è proprio nelle vostre mani il futuro di questo mondo. Dipende da voi. Non potete pe… - pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - MCriscitiello : Pradè a Sportitalia: “Siamo disposti a risederci al tavolo per capire bene quello che vuole #Vlahovic e quello che… - becca22cr7 : @MrLuke22 @Ecate69 @daniela55302669 @MediasetTgcom24 Può essere e magari è anche rischioso. Però è un permesso sing… - cri_moccia2404 : @francy_be @elveticaM Ma stai bene? Aspettati una denuncia dalla polizia postale. Non ti permettere mai più di util… -