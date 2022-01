Milano: in 25 in discoteca senza mascherina, multe e chiusura locale (Di domenica 30 gennaio 2022) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Questa notte, a Milano, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, con il supporto di personale del Nas, hanno controllato alcuni esercizi pubblici di Milano tra cui un bistrot ed una tavola fredda di via Pio IV e di via Gabriele D'Annunzio, che sono stati sanzionati per carenze igienico strutturali, ed una discoteca di piazza della Repubblica, all'interno della quale sono state trovate 55 persone di cui 25 che non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale, alcune delle quali intente a ballare, nonostante la sospensione, in vigore fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. A carico del titolare della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. (Adnkronos) - Questa notte, a, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di, con il supporto di personale del Nas, hanno controllato alcuni esercizi pubblici ditra cui un bistrot ed una tavola fredda di via Pio IV e di via Gabriele D'Annunzio, che sono stati sanzionati per carenze igienico strutturali, ed unadi piazza della Repubblica, all'interno della quale sono state trovate 55 persone di cui 25 che non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale, alcune delle quali intente a ballare, nonostante la sospensione, in vigore fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. A carico del titolare della ...

Advertising

DSantanche : Dopo le violenze di capodanno, gli stupri, le aggressioni e le risse, altro assurdo episodio di violenza con un del… - TV7Benevento : Milano: in 25 in discoteca senza mascherina, multe e chiusura locale... - AnsaLombardia : Covid: in 150 ballano senza mascherine, chiusa discoteca. Controlli Polizia locale Milano, locale già sanzionato un… - mrbratano : @MMilanistaMedio Anche perché vuole rimanere a Milano per andare in discoteca il sabato sicuro il coglione. Sta co… -