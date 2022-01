Manila Nazzaro fa gli scongiuri contro Soleil Sorge (VIDEO)

(Di domenica 30 gennaio 2022) La superstizione diIn questi ultimi giorni abbiamo assistito all’interruzione del rapporto d’amicizia tra. Il tutto è precipitato nel momento in cui Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e ha iniziato a interagire con gli altri inquilini. All’influencer non è andato giù il fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Manila crede che Soleil porti sfortuna e compie un gesto che fa discutere (VIDEO) #gfvip - paolettatrash : RT @iperesilienza: MANILA NAZZARO MIRIANA TREVISAN TRATTATEMI MALE QUANTO VOLETE IO SONO QUI #GFVIP - FrancyLap : RT @ssolskeen: Gentilmente, potreste chiudere il microfono a Manila Nazzaro, @GrandeFratello? È da stamattina che parla solamente di Solei… - Francy11412804 : RT @iperesilienza: MANILA NAZZARO MIRIANA TREVISAN TRATTATEMI MALE QUANTO VOLETE IO SONO QUI #GFVIP - Francy11412804 : RT @jdol_onlyou: STASERA VOGLIO FARE LA CATTIVA ~ Manila Nazzaro #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

In primis, va detto che soltanto nel pomeriggio di ieri Delia ha vissuto un nuovo momento di cedimento emotivo, confidandosi cone Nathaly Caldonazzo, rivelando contestualmente di ...Quella appena trascorsa non è stata affatto una settimana facile per Soleil Sorge. Proprio nei giorni scorsi e, soprattutto, dopo la lite con, sua grande amica in casa, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha vissuto degli attimi di sconforto. È proprio per questo motivo che il GF Vip, per tirarle su il morale, le ha fatto ...Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti: la pulizia della casa del Grande Fratello Vip diventa terreno di scontro.. Grande Fratello Vip, Manila contro Soleil! A poche ore dalla nuova puntata del ...Manila Nazzaro fa gli scongiuri parlando di Soleil Sorge perché crede che le stia portando sfortuna. Il video.