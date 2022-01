L'amico spara per errore durante la caccia ai cinghiali: morto un uomo di 68 anni (Di domenica 30 gennaio 2022) Un errore fatale . Colpito da una pallottola sparata per errore, il cacciatore Romano Dal Porto , 68 anni, è morto sul colpo. Originario di San Ginese (Capannori), Romano è stato trafitto al collo da ... Leggi su leggo (Di domenica 30 gennaio 2022) Unfatale . Colpito da una pallottolata per, iltore Romano Dal Porto , 68, èsul colpo. Originario di San Ginese (Capannori), Romano è stato trafitto al collo da ...

