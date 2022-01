Inter | è caccia al vice Gosens | due nomi fra le alternative

Advertising

news24_inter : I nerazzurri guardano già al futuro ?? - sportli26181512 : Inter, il piano Marotta: seconda stella e poi Europa da big: Inter, il piano Marotta: seconda stella e poi Europa d… - francuzziellu : RT @calabrone37: - calabrone37 : - amedeocalha : Stasera caccia la bombetta @DiMarzio per l'Inter. Gianlù decidi tu se Scamacca o Frattesi. Portaceli -

Ultime Notizie dalla rete : Inter caccia

Mattioli, cresciuto nel settore giovanile dell', ha vinto con la 'primavera' nerazzurra la ... squadra con meno vittorie del torneo cadetto (2 volte, come Pordenone e Crotone), adel primo ...... e secondo Il Messaggero all'allenatore piace molto Andrea Pinamonti , attaccante dell'Empoli ma di proprietà dell'ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’Inter è alla ricerca del vice Gosens e piacciono alla dirigenza due profili: Cambiaso del Genoa e Augello della Sampdoria L’Inter ha ufficializzato Go ...Manca poco alla fine delle trattative invernali di calciomercato e per migliorare la rosa delle squadre. Il Cagliari è molto attivo. Christian Oliva ha rescisso il contratto con il Cagliari. L’avventu ...