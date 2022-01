In Lombardia calano ricoveri e tasso di positività | 14 558 nuovi casi A Bergamo +1 489

Advertising

GiaPettinelli : Covid: in Lombardia calano ricoveri e tasso di positività - Lombardia - - AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo 1.909 positivi. In Lombardia calano ancora i ricoveri ordinari - infoitinterno : A Bergamo 1.909 positivi. In Lombardia calano ancora i ricoveri ordinari - ilcittadinomb : Coronavirus, i dati del 29 gennaio: 1.284 nuovi casi a Monza e in Brianza, calano i contagi in Lombardia Sono stat… - PiuValliTV : CALANO I RICOVERI COVID IN LOMBARDIA -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia calano

terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi, 160 in meno da ...- Sono 18.555 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 gennaio 2022 in, secondo ...terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi, 160 in meno da ...- Sono 18.555 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 gennaio 2022 in, secondo ...Sono 1.489 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 14.558 in tutta la Lombardia a fronte di 147.338 tamponi eseguiti, con una percentuale di positività in discesa al 9,8%. In calo anche ...Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa al 9,8%. Sono in calo anche i ricoveri: stabili a 254 in Te ...