Green Pass: dal primo febbraio cambiano le regole (Di domenica 30 gennaio 2022) Da martedì il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata: infatti, Come previsto dal decreto Festività, il Green Pass sarà ridotto da 9 a 6 mesi. Un provvedimento che avrà anche effetto retroattivo. Inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Più incisive invece modifiche sull’obbligo di certificato per entrare nei principali negozi. Da martedì, infatti, sarà necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. I titolari di questi esercizi devono però verificare che i clienti non consumino alimenti e bevande sul posto, inoltre ... Leggi su influencertoday (Di domenica 30 gennaio 2022) Da martedì il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata: infatti, Come previsto dal decreto Festività, ilsarà ridotto da 9 a 6 mesi. Un provvedimento che avrà anche effetto retroattivo. Inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Più incisive invece modifiche sull’obbligo di certificato per entrare nei principali negozi. Da martedì, infatti, sarà necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. I titolari di questi esercizi devono però verificare che i clienti non consumino alimenti e bevande sul posto, inoltre ...

