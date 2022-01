Francesco e la pace da ricucire, un appello anche per la giornata mondiale dei lebbrosi (Di domenica 30 gennaio 2022) Impegnarsi per la pace e la concordia, essere operatori di pace cercando di ricucire le divisioni e i conflitti è un modo di vivere la fede cristiana. Lo ha ripetuto oggi papa Francesco all'Angelus. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Impegnarsi per lae la concordia, essere operatori dicercando dile divisioni e i conflitti è un modo di vivere la fede cristiana. Lo ha ripetuto oggi papaall'Angelus. ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco pace Francesco e la pace da ricucire, un appello anche per la giornata mondiale dei lebbrosi ...di Roma che hanno concluso proprio oggi l'annuale iniziativa della Carovana della Pace e don Bosco, il santo dei giovani di cui si celebra domani la festa liturgica. "Con affetto " ha detto Francesco ...

Felicitazioni per la rielezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella ... per la consegna della Lampada della Pace ad Angela Merkel e poi al re di Giordania, ancora per i concerti di Natale che si tengono nella Basilica di San Francesco. Da sottolineare ancora il suo ...

Rende, veglia di preghiera per la pace Organizzata dalla Diocesi di Cosenza in occasione dellla Giornata mondiale. A chiudere le celebrazioni anche l'arcivescovo metropolita Francesco Nolé: ''Dobbiamo difendere i più deboli''

Cossiga e lo stile Juventus Francesco Cossiga è stato un arcitifoso juventino ma, ancor prima, ha incarnato nella sua divisiva parabola umana lo spirito Juventus.

