Fabbrico | esplode stufa a gas | morti due fratellini di 7 e 8 anni

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dramma a, in provincia di Reggio Emilia. Due bambini di appena 7 e 8, fratello e sorella, sononell’esplosione di una palazzina probabilmente causata da un termoconvettore a gas.(Reggio Emilia),un’abitazione: dueE’ tragico il bilancio della deflagrazione che ieri sera ha causato il crollo di una palazzina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

REGGIO EMILIA – Un'esplosione, l'incendio successivo, e due piccole vittime. Il malfunzionamento di un termoconvettore a gas si ipotizza sia all'origine della paurosa e tragica esplosione che in un'ab ...