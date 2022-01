Egitto-Marocco, l’arbitro spintona Munir: il calciatore a terra con le mani sul volto [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) Episodio veramente particolare che si è verificato in Coppa d’Africa, durante la partita tra Egitto e Marocco. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1, vantaggio del Marocco con Boufal, poi il pareggio di Salah. Il gol decisivo è stato realizzato da Trezeguez ai tempi supplementari. Animi decisamente tesi nel finale: dopo un brutto fallo su Hakimi si è scatenata una rissa da far west con urla e parapiglia tra i calciatori. Coinvolto anche l’arbitro Maguette N’Diaye che ha spinto via il calciatore Munir El Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con le mani sul volto. Le comportement des Égyptiens me dégoûte ils sont hystériques c’est pas possible de s’énerver autant la pic.twitter.com/c4n3lNU9jF — Miss Cacahuète ??? ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Episodio veramente particolare che si è verificato in Coppa d’Africa, durante la partita tra. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1, vantaggio delcon Boufal, poi il pareggio di Salah. Il gol decisivo è stato realizzato da Trezeguez ai tempi supplementari. Animi decisamente tesi nel finale: dopo un brutto fallo su Hakimi si è scatenata una rissa da far west con urla e parapiglia tra i calciatori. CoinancheMaguette N’Diaye che ha spinto via ilEl Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con lesul. Le comportement des Égyptiens me dégoûte ils sont hystériques c’est pas possible de s’énerver autant la pic.twitter.com/c4n3lNU9jF — Miss Cacahuète ??? ...

