Due auto a fuoco nella notte a Torre Annunziata (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un incendio è divampato la scorsa notte a Torre Annunziata, in via Vico Giglio, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, due auto che sono andate distrutte. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio vicino. Nessun ferito. Danni al palazzo, ai cavi elettrici ed ai tubi del gas. L’erogazione della corrente e del gas è stata interrotta e poi ripristinata. Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un incendio è divampato la scorsa, in via Vico Giglio, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. A prendere, per cause ancora in corso di accertamento, dueche sono andate distrutte. Sul posto anche i Vigili delche hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio vicino. Nessun ferito. Danni al palazzo, ai cavi elettrici ed ai tubi del gas. L’erogazione della corrente e del gas è stata interrotta e poi ripristinata. Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

