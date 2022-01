Concerto dei The Script a Milano il 12 novembre 2022: biglietti (Di domenica 30 gennaio 2022) L’appuntamento del Greatest Hits Tour 2022 dei The Script, previsto originariamente al Fabrique di Milano il 12 marzo 2022, è stato riprogrammato al 12 novembre 2022. Calum Scott non sarà presente come opening act dello show. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi. I biglietti per la nuova data sono disponibili ora su www.livenation.it e presso i punti vendita autorizzati. La data di Padova al Gran Teatro Geox, prevista per l’11 marzo 2022, è invece cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso dei biglietti per la data di Padova dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 febbraio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) L’appuntamento del Greatest Hits Tourdei The, previsto originariamente al Fabrique diil 12 marzo, è stato riprogrammato al 12. Calum Scott non sarà presente come opening act dello show. Tutti iprecedentemente acquistati restano validi. Iper la nuova data sono disponibili ora su www.livenation.it e presso i punti vendita autorizzati. La data di Padova al Gran Teatro Geox, prevista per l’11 marzo, è invece cancellata e non potrà essere recuperata. Le richieste di rimborso deiper la data di Padova dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 febbraioal sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato ...

