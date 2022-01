Amici 21, contrasti tra Cosmary e Serena? Ecco cosa è successo (Di domenica 30 gennaio 2022) DUE BALLERINE DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI HANNO LITIGATO? LO SFOGO DI Cosmary DURANTE LO SPECIALE DELLA DOMENICA Sembra che tra Cosmary Fasanelli e Serena Carella, due allieve di Amici 21, ci sia stato qualche contrasto a causa di una coreografia di coppia. LEGGI ANCHE Amici 21, Carola Puddu critica la decisione di Raimondo Todaro Qualche settimana fa, durante una delle puntate settimanali di Amici 21, Cosmary Fasanelli, allieva di Alessandra Celentano, e Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro, si sono esibite insieme. Infatti la maestra di ballo, aveva assegnato alle due giovani ragazze, una coreografia di coppia tutta al femminile. Dopo l’esibizione però, la Celentano manda un videomessaggio in casetta in cui fa notare alcune sbavature a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022) DUE BALLERINE DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI HANNO LITIGATO? LO SFOGO DIDURANTE LO SPECIALE DELLA DOMENICA Sembra che traFasanelli eCarella, due allieve di21, ci sia stato qualche contrasto a causa di una coreografia di coppia. LEGGI ANCHE21, Carola Puddu critica la decisione di Raimondo Todaro Qualche settimana fa, durante una delle puntate settimanali di21,Fasanelli, allieva di Alessandra Celentano, eCarella, allieva di Raimondo Todaro, si sono esibite insieme. Infatti la maestra di ballo, aveva assegnato alle due giovani ragazze, una coreografia di coppia tutta al femminile. Dopo l’esibizione però, la Celentano manda un videomessaggio in casetta in cui fa notare alcune sbavature a ...

