“A fine anno andrà via”: Napoli decisione presa, addio al titolare (Di domenica 30 gennaio 2022) Si scioglie finalmente uno dei nodi che duravano da più tempo in casa Napoli. La decisione è presa, il titolare andrà fina alla fine dell’anno. Casa Napoli, ci sono da risolvere diverse questioni in sospeso. Quella di Lorenzo Insigne ha ormai trovato soluzione, con il capitano azzurro che dirà definitivamente addio alla fine di questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) Si scioglie finalmente uno dei nodi che duravano da più tempo in casa. La, ilfina alladell’. Casa, ci sono da risolvere diverse questioni in sospeso. Quella di Lorenzo Insigne ha ormai trovato soluzione, con il capitano azzurro che dirà definitivamentealladi questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GrandeFratello : Pronto per il discorso di fine anno, Alfonso? ?? #GFVIP - vesproericino : @ilcontepatti Si, soprattutto col discorso di fine anno ci avrebbe accompagnato fino all'Epifania...?? - darthsafin : che die entro la fine dell’anno riuscirò a finire hoo? - QuelloConLaCana : @utentesegreto21 Spero per la fine di quest'anno o al massimo della primavera successiva di riuscire ad andarmene. Mi sono veramente rotto. - LNN999 : RT @aciapparoni: #Quirinale2022 note finali/1. Avevo prefigurato Draghi come analisi e come fonte. Sbagliato? Un po' sì e un po' no: Draghi… -