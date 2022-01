WWE: Potrebbe essere già tempo di un NXT 3.0? (Di sabato 29 gennaio 2022) La WWE ha operato a settembre un profondo rebrand di NXT, trasformandolo in NXT 2.0 e attuando un ampio ricambio anche a livello di organico davanti e dietro le telecamere. Una trasformazione che ha portato lo show del martedì sera a lancio di tanti promettenti wrestler, nuove stable e nuovi personaggi. Un mutamento che non si è ancora arrestato ma che sembra già essere messo in discussione. NXT 3.0? Già negli scorsi giorni erano trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali la dirigenza WWE non sarebbe stata felice del successo di NXT 2.0. Non c’è stato alcun cambiamento negli indici di ascolto dello show che equivalgono solitamente a meno della metà di quelli che Raw registra nello stesso canale solo 24 ore prima. Secondo quanto riporta oggi RingsideNews, che solitamente è abbastanza affidabile quando decide di riportare delle notizie di prima mano, la ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 29 gennaio 2022) La WWE ha operato a settembre un profondo rebrand di NXT, trasformandolo in NXT 2.0 e attuando un ampio ricambio anche a livello di organico davanti e dietro le telecamere. Una trasformazione che ha portato lo show del martedì sera a lancio di tanti promettenti wrestler, nuove stable e nuovi personaggi. Un mutamento che non si è ancora arrestato ma che sembra giàmesso in discussione. NXT 3.0? Già negli scorsi giorni erano trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali la dirigenza WWE non sarebbe stata felice del successo di NXT 2.0. Non c’è stato alcun cambiamento negli indici di ascolto dello show che equivalgono solitamente a meno della metà di quelli che Raw registra nello stesso canale solo 24 ore prima. Secondo quanto riporta oggi RingsideNews, che solitamente è abbastanza affidabile quando decide di riportare delle notizie di prima mano, la ...

