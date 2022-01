Vlahovic alla Juve, l’impatto a bilancio dell’affare (Di sabato 29 gennaio 2022) Ora è ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato ieri sera l’ufficialità dell’operazione, comunicando le cifre che hanno portato l’attaccante serbo a Torino. “Juventus Football Club S.p.A. – si legge nella nota del club . comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 29 gennaio 2022) Ora è ufficiale, Dusanè un nuovo giocatore dellantus. Il club bianconero ha comunicato ieri sera l’ufficialità dell’operazione, comunicando le cifre che hanno portato l’attaccante serbo a Torino. “ntus Football Club S.p.A. – si legge nella nota del club . comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione L'articolo

Advertising

romeoagresti : Archiviata l’ufficialità di #Vlahovic alla #Juventus, chapeau alla fuoriclasse e amica @FabDellaValle per aver lett… - romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - Ronald28520379 : @Maya94165656 @nickkwolff Il progetto tecnico deve partire insieme alla sistemazione della rosa, altrimenti in base… - mcrisj01 : RT @AJG_Official: Scoop: Adani ha messo like all’arrivo di Vlahovic alla Juve Si prospetta una reaction golosa ?? -