Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2022 ore 16:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA TERMINATI I LAVORI, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA CASTEL DE’ CEVERI E VIA DI BACCANELLO, IN DIREZIONE VITERBO PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO PROSEGUE A Roma LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PARTITA DA PIAZZA VITTORIO ALLE ORE 15.00, E’ PREVISTO L’ARRIVO PREVISTO ALLE ORE 19.00 IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. CONTESTUALMENTE, LE LINEE BUS DI ZONA IN DIREZIONE TERMINI SONO DEVIATE SU VIA NAPOLEONE III INFINE, NELLA CAPITALE E’IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)DEL 29 GENNAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA TERMINATI I LAVORI, LA CIRCONE E’ SCORREVOLE TRA CASTEL DE’ CEVERI E VIA DI BACCANELLO, IN DIREZIONE VITERBO PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO PROSEGUE ALA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PARTITA DA PIAZZA VITTORIO ALLE ORE 15.00, E’ PREVISTO L’ARRIVO PREVISTO ALLE ORE 19.00 IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. CONTESTUALMENTE, LE LINEE BUS DI ZONA IN DIREZIONE TERMINI SONO DEVIATE SU VIA NAPOLEONE III INFINE, NELLA CAPITALE E’IN PROGRAMMA PER DOMANI, DOMENICA 30 GENNAIO LA SECONDA DELLE QUATTRO GIORNATE ECOLOGICHE DELLA STAGIONE ...

Stop a soste e fermate selvagge; al via in alcune zone della città il sistema Targa System contro le infrazioni ... con i conseguenti disagi per il transito dei bus e per la viabilità". Nelle zone della città ... i pannelli sono posizionati nelle zone attualmente interessate dal sistema in via Alberoni - via Roma, ...

