Turchia, Erdogan fa fuori il numero uno dell'istituto di statistica: screzi sull'inflazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Come riporta il Financial Times, un decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale di sabato mattina annuncia la rimozione di Sait Erdal Dincer, che lascia con l'inflazione record del 36% (massimo da 19 ...

