Sci | ottimismo Goggia | “Work molto in progress”

(Di sabato 29 gennaio 2022) "in" e "Ciao fans", con la gif di una tigre e la scritta 2022. C'ènell'ultimo messaggio di Sofiaaffidato ai social. Dopo l'infortunio rimediato domenica scorsa a Cortina l'azzurra, che sta eseguendo un duro percorso di riabilitazione per essere pronta il 15 febbraio a disputare la discesa olimpica a Pechino. La bergamasca ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera nella cerimonia di apertura dei Giochi (sostituita da Michela Moioli) proprio per proseguire il lavoro di riabilitazione.

Trapeladall'ultimo messaggio di Sofia Goggia affidato ai social . L'azzurra, che sta eseguendo un duro percorso di riabilitazione dopo l'infortunio rimediato domenica scorsa a Cortina, ha infatti ...Le sensazioni sembrano puntare verso l', e il fatto che manchino ancora più di due settimane all'evento, lasciano ancora maggiori speranze. Sofia Goggia, come detto, ci prova. Vuole l'...Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino. Pechino 2022 Gli azzurri di sci alpino per Pechino 2022: c'è Sala, fuori Casse 25/01/2022 A 21:52 Un infortunio che avrebbe affossato chiunque, ma non ...Il sogno olimpico è ancora possibile. Dopo la tremenda beffa di non poter partecipare ai Mondiali di Cortina di un anno fa, la nostra portacolori non ha vuole assolutamente rinunciare anche al sogno o ...