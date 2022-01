Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: classifica generale aggiornata dopo discesa Garmisch 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen di sabato 29 gennaio 2022. La svizzera Corinne Suter sfrutta al massimo l’assenza di Sofia Goggia e domina la gara in terra tedesca. Seconda la connazionale Jasmine Flury e terza l’austriaca Cornelia Huetter. Buona prova di Nadia Delago quinta, a soli 0.07 dal podio. Incolore la prova delle altre azzurre. classifica generale CDM femminile Mikaela Shiffrin (Usa) 1026 Petra Vlhova (Svk) 1009 Sofia Goggia (Ita) 769 Sara Hector (Swe) 682 Federica Brignone (Ita) 672 Ramona Siebenhofer (Aut) 547 Corinne ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladideldi sci2021/lalibera di-Partenkirchen di sabato 29 gennaio. La svizzera Corinne Suter sfrutta al massimo l’assenza di Sofia Goggia e domina la gara in terra tedesca. Seconda la connazionale Jasmine Flury e terza l’austriaca Cornelia Huetter. Buona prova di Nadia Delago quinta, a soli 0.07 dal podio. Incolore la prova delle altre azzurre.CDMMikaela Shiffrin (Usa) 1026 Petra Vlhova (Svk) 1009 Sofia Goggia (Ita) 769 Sara Hector (Swe) 682 Federica Brignone (Ita) 672 Ramona Siebenhofer (Aut) 547 Corinne ...

Advertising

Coninews : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen per una discesa e un superG. Ultima ch… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Corinne Suter precede la connazionale Flury 5° Nadia Delago e 15°… - RSIsport : ? Senza le big è festa rossocrociata: Corinne Suter vince la discesa di Garmisch davanti a Jasmine Flury… -