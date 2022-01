Sanremo 2022, Fiorello ospite per due serate del Festival? (Di sabato 29 gennaio 2022) Sanremo 2022, Fiorello sì o Fiorello no? Secondo quanto riportato dal profilo Instagram del settimanale Chi, la risposta virerà -su un sonoro e tanto atteso “SÌ”… Fiorello sarà fra i protagonisti della 72° edizione del Festival di Sanremo! Il post pubblicato dalla testata diretta da Alfonso Signorini è quanto mai eloquente. Completamente bardato da maschera e cappello, probabilmente per non farsi riconoscere, lo showman sarebbe arrivato da poche ore a Sanremo, diretto all’hotel Globo. L’hotel lo ospiterà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella del conduttore, Amadeus, come era già successo nelle edizioni passate. Gli interventi del mattatore di origini siciliane saranno a sorpresa, secondo voci attendibili dovrebbero ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022)sì ono? Secondo quanto riportato dal profilo Instagram del settimanale Chi, la risposta virerà -su un sonoro e tanto atteso “SÌ”…sarà fra i protagonisti della 72° edizione deldi! Il post pubblicato dalla testata diretta da Alfonso Signorini è quanto mai eloquente. Completamente bardato da maschera e cappello, probabilmente per non farsi riconoscere, lo showman sarebbe arrivato da poche ore a, diretto all’hotel Globo. L’hotel lorà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella del conduttore, Amadeus, come era già successo nelle edizioni passate. Gli interventi del mattatore di origini siciliane saranno a sorpresa, secondo voci attendibili dovrebbero ...

