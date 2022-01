Roma | le cade la sigaretta | ma lei è disabile | va a fuoco l’appartamento | morta una donna

(Di sabato 29 gennaio 2022) Prima la puzza di fumo, un odore acre, poi un boato. Così i residenti si sono allarmati e hanno subito contattato le forze dell’ordine, ma non potevano certo immaginare che una, una signora di 66 anni, aveva perso la vita.nella sua abitazione, avvolta dalle fiamme. Tragedia all’Olgiata: 66enne muore in casa E’ successo ieri mattina, alle 11.51, in un appartamento di via Sergio Bragato, all’Olgiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili dele gli agenti di Polizia (con il reparto Volanti e quelli del Distretto Flaminio), ma una volta dentro casa è stata fatta una terribile notizia: la proprietaria, unadi 66 anni, era. Forse a causa delle inalazioni dovute al fumo, che aveva invaso l’abitazione. Leggi anche: Grosso incendio a, a ...

Un operaio di 52 anni si trova in gravi condizioni al Civico dopo aver avuto un incidente sul lavoro. Ieri mattina, verso le 7, è caduto dal camion mentre stava scaricando la merce nell'ipermercato Gu ...Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 29 gennaio, registrano tempo bello con cielo sereno e sole. L'ultimo weekend di gennaio, che cade nei codiddetti Giorni della Merla, vede come protagoni ...