Roma | appartamenti occupati e allacci abusivi | 9 denunce tra Ostia | Fiumicino e Tor Bella Monaca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 gennaio 2022) I Carabinieri dei Gruppi die Frascati sono entrati in azione nei territori di San Basilio,e Tor. I militari hanno scoperto l’occupazione abusiva di 7, e denunciato a piede libero, complessivamente, 9 persone per furto aggravato. All’operazione hanno partecipato anche i funzionari dell’ufficio A.T.E.R. e il personale tecnico delle società ACEA, ACEA ATO-2 e ARETI S.p.a. Controlli a TorA Torsono stati deferiti un cittadino marocchino di 44 anni incensurato e 4ni – 2 uomini e 2 donne – tutti con precedenti, sorpresi in alcunidi via Santa Rita da Cascia nei quali son stati accertati ...