Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Nella Costituzione c'è scritto sette anni. Si può benissimo ripetere, non c'è nessun impedimento però è una lunghezza che di per sè dice che è una eccezione la ripetizione. Lo stesso lo aveva detto Mattarella, che ha ripetuto che non era sua intenzione. Ha dovuto cedere di fronte a quello che è successo questa settimana, ha dimostrato senso civico e di appartenenza, gli sono grato". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Prodi Quirinale, è Mattarella bis: il precedente di Napolitano nove anni fa Ma Prodi prese solo 395 voti: in 101 'tradirono'. Il centrosinistra entrò nel caos e Bersani ... La salita al Colle È a questo punto che gli sguardi si rivolsero al Quirinale. Sabato 20 aprile 2013 ...

Quirinale, un bis nel nome dell'emergenza Nel pomeriggio a chiedere la disponibilità di Mattarella a proseguire salgono in quirinale tutti i ... Berlusconi Bersani Monti e Maroni dopo il falò dei nomi di Marini e Prodi. L'incontro con i ...

Prodi: «Quirinale, dopo mesi di consultazioni una soluzione rapida e condivisa» Corriere della Sera Quirinale: Prodi, 'bis resta eccezione, ma Mattarella ha dimostrato senso civico' Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Nella Costituzione c'è scritto sette anni. Si può benissimo ripetere, non c'è nessun impedimento però è una lunghezza che di per sè dice che è una eccezione la ripetizione.

Diretta. Elezioni Quirinale, rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Video ROMA 29 GEN. - L'attuale Capo dello Stato resterà al Quirinale per altri sette anni. Fondamentale la mediazione del premier Draghi, che avrebbe chiesto al Presidente un nuovo impegno "per il bene e la ...

