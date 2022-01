Quirinale, Pd e M5S entrano a seconda chiama: atteso boom per Mattarella. Salvini apre (Di sabato 29 gennaio 2022) In corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. n corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo l’astensione nella prima chiama, i grandi elettori Pd e M5S partecipano alla seconda chiama. Indicazione è per Mattarella. C’è chi si scommette che si potrebbe arrivare anche a quota 400. Ok di Salvini: «Chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi».Telefonata tra il leader della Lega e il premier. Fdi non ci sta e vota Nordio. Sembra sfumare ipotesi Casini. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 29 gennaio 2022) In corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. n corso la settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo l’astensione nella prima, i grandi elettori Pd e M5S partecipano alla. Indicazione è per. C’è chi si scommette che si potrebbe arrivare anche a quota 400. Ok di: «Chiediamo adi restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi».Telefonata tra il leader della Lega e il premier. Fdi non ci sta e vota Nordio. Sembra sfumare ipotesi Casini.

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - you_trend : È iniziata la 5a votazione. I senatori di PD, M5S e IV non stanno rispondendo alla prima chiama. #Quirinale #MaratonaYouTrend - Andyesti : Situazione #Quirinale: #M5S vuole un Indipendente #PD vuole #Draghi #Lega vuole chiunque sia organico al CDX… - ettorick : #Quirinale se non votano Belloni il M5s lasci il governo ????? è evidente che siamo di fronte a una restaurazione di stampo massonico -