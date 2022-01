Quirinale, Meloni: “Fratelli d’Italia si conferma un partito granitico e leale” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – La leader di Fd’I, Giorgia Meloni, si esprime su Telegram riguardo agli ultimi sviluppi per le votazioni del presidente della Repubblica: “Fratelli d’Italia, anche alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri. C’è chi, in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di Centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini per sapere cosa ne pensa”. Poi la Meloni aggiunge: “La desolazione delle manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica, indipendentemente da come finirà, certifica due cose che ... Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – La leader di Fd’I, Giorgia, si esprime su Telegram riguardo agli ultimi sviluppi per le votazioni del presidente della Repubblica: “, anche alla quinta votazione, sicome. Anche la Lega tiene. Non così per altri. C’è chi, in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di Centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così. Occorre prenderne atto, e ne parlerò con Matteo Salvini per sapere cosa ne pensa”. Poi laaggiunge: “La desolazione delle manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica, indipendentemente da come finirà, certifica due cose che ...

