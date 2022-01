Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Lupi: “Abbiamo garantito i i 450 voti a Berlusconi, ora tocca a lui sciogliere riserva” - Lopinionista : Quirinale, Lupi: 'Nel pomeriggio nome unitario o Mattarella' - soloio0509 : RT @GiocatricePerTE: ....ed ora ci sono Toti,Brugnaro, Quagliariello,Napoli,Lupi e non c'è più il Centro Destra! #Quirinale - Affaritaliani : Quirinale, Lupi: Mattarella-bis precedente pericoloso.Eccezione diventa regola - giord97 : Anche Lupi per il #presidenzialismo. Se si prenderà quella strada si piazzerà un incapace anche nell'unico ruolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lupi

... Mario Draghi, hanno avuto un colloquio di venti minuti al termine della cerimonia alper ...: 'Tajani porterà il nome di Casini' 'Spero - dice il presidente di Noi con l'Italia Maurizio ...... cofondatore di Coraggio Italia, Maurizio, leader di Noi con L'Italia e il leghista Edoardo ... Sulsi prevede una svolta in giornata? "Direi di sì". Lo dice il ministro dello Sviluppo ...Dopo ore di voci e gossip, l'elegante resa del senatore bolognese: "L'Italia non può essere logorata da chi antepone le ambizioni personali al bene del Paese" ...In Aula iniziato lo spoglio della settima votazione. Draghi: Mattarella resti per il bene del Paese. Salvini: la squadra resti così, con Draghi premier e Mattarella bis ...