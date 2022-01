Quirinale: Letta, 'spero in ulteriore spinta per riforme contro il trasformismo' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Bisogna "limitare i trasformismi, la frammentazione. Mi sento di dire che una delle conseguenze è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino il trasformismo parlamentare". Lo ha detto Enrico Letta. "spero che questa vicenda dia una ulteriore spinta, nel rispetto della Costituzione ma questo non vuol dire che le regole debbano rendere vantaggioso il cambio casacca", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Bisogna "limitare i trasformismi, la frammentazione. Mi sento di dire che una delle conseguenze è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino ilparlamentare". Lo ha detto Enrico. "che questa vicenda dia una, nel rispetto della Costituzione ma questo non vuol dire che le regole debbano rendere vantaggioso il cambio casacca", ha aggiunto il segretario del Pd.

