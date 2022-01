Paratici e Conte in soccorso della Juve: 60 milioni per due giocatori (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Tottenham di Paratici e Conte è pronto ad acquistare due calciatori dalla Juventus: piacciono Kulusevski e Bentancur. Le indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra segnalano il Tottenham seriamente interessato ai due giocatori bianconeri. La valutazione della Juve per Kulusevski e Bentancur è di sessanta milioni di euro. In questo modo i bianconeri farebbero un colpo formidabile in tutti i sensi. Non solo potrebbero mettere a bilancio delle plusvalenze, ma farebbero entrare in cassa anche soldi freschi da investire nuovamente sul mercato. Quel mercato che ha portato a gennaio Dusan Vlahovic, pagato 75 milioni di euro alla Fiorentina. Paratici e Conte sono intenzionati a comprare Kulusevski e Bentancur dalla ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Tottenham diè pronto ad acquistare due calciatori dallantus: piacciono Kulusevski e Bentancur. Le indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra segnalano il Tottenham seriamente interessato ai duebianconeri. La valutazioneper Kulusevski e Bentancur è di sessantadi euro. In questo modo i bianconeri farebbero un colpo formidabile in tutti i sensi. Non solo potrebbero mettere a bilancio delle plusvalenze, ma farebbero entrare in cassa anche soldi freschi da investire nuovamente sul mercato. Quel mercato che ha portato a gennaio Dusan Vlahovic, pagato 75di euro alla Fiorentina.sono intenzionati a comprare Kulusevski e Bentancur dalla ...

