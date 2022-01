Nobiltà allegra ma non troppo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Giacca da soldato col nome Gaetani sopra, tuta, scarpe da ginnastica, capello lungo, tatuaggi di quando non se li facevano gli influencer ma i galeotti e i Re, un romanzo Harmony in inglese che usa come quaderno per prendere appunti, Gelasio Gaetani dell’Aquila d’Aragona, e pure Lovatelli, vive in albergo. Dolente e fascinoso, sguardo divertito su tutto, come se l’aristocrazia fosse una particolare lente deformante per vedere meglio o peggio la commedia umana, questo sessantasettenne parla senza accento, ma arrotando un po’ le sillabe come se mettesse sempre tra virgolette spiritose quello che dice. La storia di Gelasio Gaetani dell’Aquila d’Aragona Lovatelli (“e non Lovatelli d’Aragona come scrivono tutti”) è una storia di nomi, innanzitutto, e pure di cognomi. Cosa sei? principe? Conte? “Tecnicamente sono “conte don”, e ride, imbarazzato, al sole dell’Esquilino, tra gli homeless ...