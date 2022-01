Mattarella rieletto Presidente, quattro minuti di applausi a quorum raggiunto (Di sabato 29 gennaio 2022) È durato oltre quattro minuti l'applauso scattato dopo i raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta che ha fatto scattare la rielezione di a Presidente della Repubblica. Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) È durato oltrel'applauso scattato dopo i raggiungimento deldella maggioranza assoluta che ha fatto scattare la rielezione di adella Repubblica.

Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - MatteoMarrello : RT @ilgiornale: ?? Fumata bianca all'ottava votazione: #Mattarella viene riconfermato Presidente della Repubblica. Superato il quorum di 50… - v_vendetta85 : RT @marteblog: #Trudeau in fuga e Mattarella rieletto. Il mandolino no, ma restiamo imbattibili per pizza e... -