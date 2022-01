MARE FUORI: ascolti da record, 30 milioni di visualizzazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) MARE FUORI (prima e seconda stagione), la serie co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, conquista il pubblico on-demand di Raiplay raggiungendo a due mesi dalla messa in onda, 30 milioni di visualizzazioni. Di cosa parla “MARE FUORI”? La serie, arrivata alla sua seconda stagione, racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli. Il cast Il cast è composto da: AROLINA CRESCENTINI, CARMINE RECANO, VALENTINA ROMANI, NICOLAS MAUPAS, MASSIMILIANO CAIAZZO, AR TEM, MATTEO PAOLILLO, ANTONIO OREFICE, NICCOLÒ GALASSO, DOMENICO CUOMO, SERENA DE FERRARI, SERENA CODATO, CLOTILDE ESPOSITO, LUDOVICA COSCIONE, ANNA AMMIRATI, VINCENZO FERRERA, ANTONIO DE MATTEO, IVAN FRANEK MARE FUORI: La seconda stagione La seconda ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022)(prima e seconda stagione), la serie co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, conquista il pubblico on-demand di Raiplay raggiungendo a due mesi dalla messa in onda, 30di. Di cosa parla “”? La serie, arrivata alla sua seconda stagione, racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli. Il cast Il cast è composto da: AROLINA CRESCENTINI, CARMINE RECANO, VALENTINA ROMANI, NICOLAS MAUPAS, MASSIMILIANO CAIAZZO, AR TEM, MATTEO PAOLILLO, ANTONIO OREFICE, NICCOLÒ GALASSO, DOMENICO CUOMO, SERENA DE FERRARI, SERENA CODATO, CLOTILDE ESPOSITO, LUDOVICA COSCIONE, ANNA AMMIRATI, VINCENZO FERRERA, ANTONIO DE MATTEO, IVAN FRANEK: La seconda stagione La seconda ...

Advertising

comenodii : RT @liolilioo: 4 me 4 the gang 4 the fam x il cast di mare fuori - jackthemiddle : Il mare dentro e fuori. - MargaretCal1 : RT @SADIComic: È giunto il tempo di uscire dalle pagine dei giornali e da quella scatola di demoni che è la TV e di ritrovarci tutti fuori… - deddy_eaka : RT @star3star3: mare fuori è una serie meravigliosa e merita tutto il successo che sta ottenendo e ancora di più ma tante persone (me inclu… - AkaOfficialClub : Dopo 10 anni fuori di Spotify O' mare e o' sole @RoccoHunt e @CLEMENTINOIENA -

Ultime Notizie dalla rete : MARE FUORI Altri due grandi ospiti al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 ... a salire sul Palco dell'Auditorium, per la gioia delle teanager, sono due attori, Nicolò Galasso e Giacomo Giorgio , protagonisti della famosa serie televisiva della Rai ' Mare Fuori". Nicolò ...

Letteratura. Isabel Allende: Mia madre nel secolo delle pandemie Tuttavia, viene sempre il momento cui bisogna uccidere e far fuori il personaggio", dice con ... rileva l'autrice di Lungo petalo di mare. "Al centro di tutti i miei romanzi ci sono le relazioni umane ...

Mare Fuori supera le 30 milioni di views su Raiplay MovieTele Altri due grandi ospiti al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Ecco chi sono Sanremo, 29 gennaio 2022 – Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana 2022, ha svelato anche i nomi degli ultimi due ospiti della kermesse canora, che si terrà nel pom ...

Alberghi, Rsa e un centro sportivo: ecco tutti i progetti per Ronchi MASSA. Ville, nuovi alberghi, Rsa di lusso, un mega centro sportivo. Qualcosa che bolle in pentola, in quel di Ronchi Poveromo, c’è eccome, ma non basta. Perché se di tecnici al lavoro ce ne sono pare ...

... a salire sul Palco dell'Auditorium, per la gioia delle teanager, sono due attori, Nicolò Galasso e Giacomo Giorgio , protagonisti della famosa serie televisiva della Rai '". Nicolò ...Tuttavia, viene sempre il momento cui bisogna uccidere e faril personaggio", dice con ... rileva l'autrice di Lungo petalo di. "Al centro di tutti i miei romanzi ci sono le relazioni umane ...Sanremo, 29 gennaio 2022 – Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana 2022, ha svelato anche i nomi degli ultimi due ospiti della kermesse canora, che si terrà nel pom ...MASSA. Ville, nuovi alberghi, Rsa di lusso, un mega centro sportivo. Qualcosa che bolle in pentola, in quel di Ronchi Poveromo, c’è eccome, ma non basta. Perché se di tecnici al lavoro ce ne sono pare ...