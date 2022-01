"Ma non era una cosa seria?". E Giuseppe Conte reagisce così: a "Striscia", l'umiliazione (definitiva) del leader M5s (Di sabato 29 gennaio 2022) Enrico Lucci è stato un grande acquisto per Striscia la Notizia. Il nuovo inviato calza a pennello, dato che l'attualità è dominata dal Quirinale: dopo una settimana la questione si è risolta con la rielezione di Sergio Mattarella, ma il tg satirico di Canale 5 sosteneva invece la campagna di un'attrice un po' particolare. “Una donna Presidente della Repubblica: Gegia al Quirinale”, è stata la proposta provocatoria di Striscia la Notizia. Nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 29 gennaio, Lucci sarà proprio con l'attrice Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, e andrà a rompere le “uova” ovviamente ai politici protagonisti dell'elezione del presidente della Repubblica. L'inviato di Striscia la Notizia se l'è presa con i grandi elettori che hanno impiegato ben otto votazioni, spalmate su sei giorni, per tornare al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Enrico Lucci è stato un grande acquisto perla Notizia. Il nuovo inviato calza a pennello, dato che l'attualità è dominata dal Quirinale: dopo una settimana la questione si è risolta con la rielezione di Sergio Mattarella, ma il tg satirico di Canale 5 sosteneva invece la campagna di un'attrice un po' particolare. “Una donna Presidente della Repubblica: Gegia al Quirinale”, è stata la proposta provocatoria dila Notizia. Nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 29 gennaio, Lucci sarà proprio con l'attrice Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, e andrà a rompere le “uova” ovviamente ai politici protagonisti dell'elezione del presidente della Repubblica. L'inviato dila Notizia se l'è presa con i grandi elettori che hanno impiegato ben otto votazioni, spalmate su sei giorni, per tornare al ...

