LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Subito davanti Vos e Brand! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:33 Subito quattro orange davanti, ma Subito dietro ci sono le due azzurre! 21:32 Rischio caduta alla prima curva per Inge Van der Heijden. Rimane un po’ bloccata Vos mentre Brand prova Subito a fare l’andatura. 21:30 inizia LA gara! Forza Silvia! Forza Eva! 21:27 Le atlete si stanno posizionando sulla griglia di partenza, ormai ci siamo quasi! 21:25 Seconda volta che i Mondiali vengono organizzati negli Stati Uniti dopo l’edizione 2013 a Louisville. Quell’anno fu Marianne Vos a trovare uno dei suoi 7 sigilli iridati. La regina delle due ruote potrebbe trovare oggi l’ottava maglia iridata che la proietterebbe ancor di più nella leggenda. 21:22 Ormai manca veramente poco, le atlete stanno completando gli ultimi ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:33quattro orange, madietro ci sono le due azzurre! 21:32 Rischio caduta alla prima curva per Inge Van der Heijden. Rimane un po’ bloccata Vos mentre Brand provaa fare l’andatura. 21:30LAForza Silvia! Forza Eva! 21:27 Le atlete si stanno posizionando sulla griglia di partenza, ormai ci siamo quasi! 21:25 Seconda volta che ivengono organizzati negli Stati Uniti dopo l’edizione 2013 a Louisville. Quell’anno fu Marianne Vos a trovare uno dei suoi 7 sigilli iridati. La regina delle due ruote potrebbe trovare oggi l’ottava maglia iridata che la proietterebbe ancor di più nella leggenda. 21:22 Ormai manca veramente poco, le atlete stanno completando gli ultimi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida a Silvia Persico e Eva Lechner -… - LucaParodi12 : RT @C_C_Podcast: Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostro nuovo… - LucaSaugo : RT @C_C_Podcast: Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostro nuovo… - C_C_Podcast : Oggi alle 18.30 saremo live su #Twitch per la preview dei Mondiali di #ciclocross, ma anche per inaugurare il nostr… - LucaSaugo : RT @C_C_Podcast: Oggi alle 18.30 vi aspettiamo su #Twitch per una live dedicata alla Coppa del Mondo di ciclocross, al Challenge Mallora e… -