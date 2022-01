Lavoro e gender gap | donne penalizzate Ecco le differenze di stipendio nei vari settori

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il differenziale retributivo, dicono i dati di app.it, non cambia solo secondo la mansione, ma anche secondo l'area geografica. Per esempio, a Firenze le commesse guadagnano quanto i commessi (...

Nel comparto privato ilgap sfiora il 18 per cento , mentre nel comparto a controllo ... una fotografia della situazione attuale rispetto alla differenza di genere nelemerge dallo studio ...REGGIO EMILIA - Il Gruppo Iren è stato inserito per il secondo anno consecutivo nel- Equality Index (GEI) di Bloomberg. Il GEI 2022 garantisce trasparenza nelle pratiche e ...ambiente di...Anche nel 2021 è alto il divario tra uomini e donne sulle retribuzioni: un cuoco guadagna fino al 30% in più rispetto a una collega. I dati nell'indagine di applavoro.it ...Leonardo è stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2022, che comprende 418 società a livello mondiale, in 45 paesi e in diversi settori di attività. U ...