Juve, una squadra esce dalla corsa per Bentancur: le novità (Di sabato 29 gennaio 2022) La corsa a due tra Aston Villa e Tottenham per arrivare a Rodrigo Bentancur è diventata una gara in solitaria della squadra di Conte. Come riporta Romeo Agresti il club di Gerrard non ancora formulato nessuna nuova offerta alla Juventus ed ora gli Spurs sono passati in pole. Rodrigo Bentancur e Sandro Tonali L’offerta del Tottenham dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro e l’uruguaiano potrebbe essere un rinforzo per il centrocampo di Conte. L’addio di Bentancur spianerebbe la strada per l’arrivo di Zakaria a Torino. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Laa due tra Aston Villa e Tottenham per arrivare a Rodrigoè diventata una gara in solitaria delladi Conte. Come riporta Romeo Agresti il club di Gerrard non ancora formulato nessuna nuova offerta allantus ed ora gli Spurs sono passati in pole. Rodrigoe Sandro Tonali L’offerta del Tottenham dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro e l’uruguaiano potrebbe essere un rinforzo per il centrocampo di Conte. L’addio dispianerebbe la strada per l’arrivo di Zakaria a Torino. Simone Borghi

Advertising

DiMarzio : #Juve, oltre a #Salernitana e #Cagliari, #KaioJorge piace anche al #Granada - acmilan : ??? 'It's hard to explain the emotions of this game' Ambrosini describes the San Siro clash against Juve ??? 'Sarà… - juventusfc : Dopo una grande rimonta delle bianconere, #JuveFiorentina finisce 2-2. Pareggio in campionato dopo 36 vittorie con… - JustAlfio7 : La juventus sta operando già proiettata alla prossima stagione, quest'anno l'obiettivo minimo sarà la qualificazion… - mcrisj01 : RT @LeonettiFrank: La Juve per Kulusevski pretende l'obbligo, come detto ieri, per una cifra intorno ai 35 milioni. Se non esce non arriva… -